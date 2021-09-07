В Свердловской области классы и группы переводят на дистант

Несколько классов и групп перевели на дистант из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 7 сентября 2021 года из-за отдельных случаев заболевания коронавирусом на дистанционное обучение перевели 12 классов в 8 школах и 10 групп в 10 детских садах. Эти данные "КП-Екатеринбург" сообщили в оперативном штабе региона.

Постепенно распространяется на Среднем Урале и ОРВИ, волна которой пошла по региону из-за похолодания и начала учебного года. В связи с острой респираторной инфекцией на дистанционное обучение переведены 8 групп в 7 детских садах.

Сейчас третья волна коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области вышла на плато, по случаям заболевания наблюдается постепенное небольшое снижение. А вот по новым случаям гибели от COVID-19 регион регулярно бьет рекорды. Так, за прошедшие сутки оперштаб официально подтвердил еще 34 случая смерти от опасного вируса.

6 сентября во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не хотелось бы переводить учеников школ на дистант, однако тут все зависит от статистики по заболеваемости.

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