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Общество12 сентября 2021 11:01

В Кольцово образовалась огромная очередь из пассажиров

Это было связано с большим числом рейсов
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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В аэропорту призвали приезжать заранее. Фото: E1.RU

В аэропорту призвали приезжать заранее. Фото: E1.RU

Ранним утром 12 сентября на входе в Кольцово образовалась огромная очередь.

- В первый раз такое видим у нас в городе. Спрашивали, что случилось, но в очереди все плечами пожимают, помалкивают, - передает E1.RU слова одного из пассажиров.

В аэропорту Кольцово рассказали, что причиной огромной людской пробки стало большое число рейсов и посоветовали приезжать заранее, так как регистрация начинается за три часа до вылета.

Напомним, в начале августа больше 500 пассажиров, летевших в Анталью из Кольцово, были вынуждены ожидать рейс около 10 часов.