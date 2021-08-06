В Екатеринбурге к ситуации с задержкой рейса в Турцию подключилась прокуратура

Боинг не вылетел по расписанию из-за позднего прибытия судна и неблагоприятных метеоусловий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура Свердловской области проконтролирует оказание услуг пассажирам задержанного рейса в Турцию. Рейс ZF-9695 должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Анталию в 02:55, однако пассажиры до сих пор находятся в Екатеринбурге.

- Боинг 777 авиакомпании «Азур Айр» не вылетел по расписанию по причине позднего прибытия судна и неблагоприятных метеоусловий. Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Кольцово рассказали, что 527 пассажиров самолета «Азур Айр» разместили в гостинице. Всего на рейс зарегистрированы 535 пассажиров, из них 120 детей. Сейчас вылет самолета в Анталию из Екатеринбурга запланирован на 12:30.

Напомним, всего из-за непогоды в Кольцово минувшей ночью было задержано 12 рейсов.