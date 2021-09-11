В Екатеринбурге водители встали в пробку из-за упавшего на проезжую часть тополя

Дерево упало прямо на проезжую часть Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге, на дублере Сибирского тракта водители встали в огромную пробку в направлении выезда из города из-за упавшего на проезжую часть тополя. Дерево сломало сильным ветром, порывы которого достигают 20 метров в секунду.
- На дублере Сибирского тракта на дорогу упало дерево. По словам нашего читателя, образовалась большая пробка, - рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Судя по Яндекс.Картам автомобилистам приходится стоять в пробке примерно от Егоршинского подхода до Чистопольской улицы.
Фото: Яндекс.Карты
Напомним, предупреждение о штормовом ветре будет действовать и завтра, 12 сентября. Спасатели обратились к свердловчанам с просьбой соблюдать правила безопасности, в том числе постараться держаться подальше от деревьев.
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