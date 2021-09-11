В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 12 сентября

От сильного ветра лучше всего прятаться в помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасатели продлили штормовое предупреждение еще на один день. По данным синоптиков, 12 сентября в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели обратились к свердловчанам с просьбой соблюдать меры безопасности в ветреную погоду.

- В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тем, кого сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют отходить подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, деревьев, а также строящихся или ремонтируемых зданий.

Водителям желательно не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов и фасадов зданий. На дороге автолюбителям нужно быть максимально бдительными и внимательными.