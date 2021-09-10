Губернатор Свердловской области объяснил, почему власти не будут выкупать хлебокомбинат в Сысерти

Глава региона добавил, что сейчас ведется большая работа с сотрудниками предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области объяснил, почему власти ни будут выкупать закрывшийся хлебокомбинат в Сысерти. Недавно предприятие объявили банкротом, а работники стали массово жаловаться на невыплату зарплаты. Ситуацией заинтересовалась прокуратура и следственный комитет. Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело.

- Мне многие пишут: пусть муниципалитет или регион купит завод. Понимаю, что это решение кажется легким. Но это не так. Первоочередная задача власти – выполнять все социальные обязательства перед людьми, направлять деньги на медицину, строительство школ и детских садов, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Глава региона добавил, что сейчас ведется большая работа с сотрудниками предприятия. Долги по зарплате постепенно выплачиваются, погашено уже полтора миллиона рублей. Полностью рассчитаться с работниками планируется до конца месяца. Кстати, недавно Сысертские поселки получили 30 миллионов на ремонт сетей водоснабжения.