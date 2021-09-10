В Свердловской области СК возбудил уголовное дело после закрытия хлебокомбината в Сысерти

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства невыплаты денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации с закрытием хлебокомбината в Сысерти. Накануне стало известно, работникам закрывшегося предприятия выплатят долги по зарплате до конца сентября.

- Уголовное дело возбуждено с учетом сообщения о том, что работникам одного из предприятий в городе Сысерти, специализирующемся в хлебопекарной сфере, на протяжении нескольких месяцев не выплачивается заработная плата, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства невыплаты денег и уточняют точные объемы образовавшейся задолженности и количество пострадавших работников. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России. Напомним, в начале сентября предприятие признали банкротом.