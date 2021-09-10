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Происшествия10 сентября 2021 17:37

В Екатеринбурге водитель на раритетной «Волге» влетел в столб

Авария произошла на улице Бебеля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге водитель на раритетной и отреставрированной «Волге» влетел в столб. Сообщается, что авария произошла на улице Бебеля. Очевидцы происшествия сообщают, что незадолго до аварии водитель автомобиля разговаривал по телефону и выехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- А буквально за минуту или две до столкновения он пронесся по правому ряду, - рассказывают очевидцы.

Последствия столкновения попали на камеру видеорегистратора. На опубликованных кадрах видно, что у машины сильно замята передняя часть: пострадала капот и бампер. В каком состоянии находится водитель, пока неизвестно. Напомним, накануне у станции метро «Геологическая» столкнулись две иномарки: Kia и Mercedes, немецкий автомобиль от сильного удара завалился на бок. По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет.