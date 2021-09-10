В Екатеринбурге около станции метро перевернулся «Гелендваген»

Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге в районе станции метро «Геологическая» столкнулись две иномарки: Kia и Mercedes. Пока неизвестно, кто именно стал виновником аварии, а немецкий автомобиль от сильного удара завалился на бок. По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет.

- Столкновение Киа и Мерседеса произошло улице Куйбышева, 48е. На место выезжали сотрудники ДПС зарисовали схему, участники направлены в ГИБДД для оформлению ДТП, пострадавших нет, - подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, накануне у Южного автовокзала на перекрестке Чайковского-Щорса две машины после столкновения отбросило на тротуар. Один из автомобилей перевернулся на крышу. По словам очевидцев, водитель Daewoo выехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Lada.