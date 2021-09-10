У Южного автовокзала две машины после столкновения отбросило на тротуар

В ДТП никто не пострадал Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

У Южного автовокзала на перекрестке Чайковского-Щорса две машины после столкновения отбросило на тротуар. Один из автомобилей перевернулся на крышу. По словам очевидцев, водитель Daewoo выехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Lada.

- На место выезжали сотрудники зарисовали схему, участники отправлены в ГАИ для оформления ДТП, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

К счастью, людей, собирающихся переходить дорогу, и стоящих на тротуаре перекрестка не было, поэтому никто не пострадал. Оба водителя также остались целы.

Смотреть видеосюжет Две машины вылетели на тротуар, столкнувшись на перекрестке в Екатеринбурге

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