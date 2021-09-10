В храмах Свердловской области все выходные будут проходить молебны о погибшем главе МЧС

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области в выходные во всех храмах будут проходить молебны в память о погибшем Министре МЧС России Евгении Зиничеве. Накануне настоятель Храма Иоанна воина города Березовского иерей Кирилл Кузовников провел панихиду в Храме на Крови. В этом мероприятии участвовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области.

- Евгений Николаевич не задумываясь бросился помогать и спасать человека. Он мог не рисковать собой, но настолько это внутри, настолько это глубоко в душе, что это вызывает только уважение и восхищение, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с трагическим уходом главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб во время рабочего визита в Красноярском крае, пытаясь спасти оператора федерального телеканала.