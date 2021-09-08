Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. Фото: МЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с трагическим уходом главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб во время рабочего визита в Красноярском крае, пытаясь спасти оператора федерального телеканала.

- Сильный, мужественный человек, истинный патриот Отчества, Евгений Николаевич погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, - подчеркнул свердловский губернатор.

Евгений Куйвашев назвал главу МЧС мужественным человеком Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Евгения Куйвашева, руководство Свердловской области несколько лет активно взаимодействовало с министром по ряду ключевых вопросов, касающихся ЧС и стихийных бедствий.

- Уральцы всегда могли положиться на высокий профессионализм, оперативность и смелость кадрового состава МЧС под его началом. Скорблю вместе с родными, близкими и коллегами Евгения Николаевича Зиничева. Светлая ему память, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Министр ЧС Евгений Зиничев разбился о выступ во время съемок учебного фильма в Красноярском крае 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти оступившегося оператора телеканала RT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр МЧС Евгений Зиничев и телеоператор трагически погибли, когда учения уже закончилась. Оставалась только торжественная часть: запланированные на вечер мероприятия отменяют (подробнее)