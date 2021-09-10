В Кушве будут судить подполковника полиции, сбившего насмерть сотрудницу поликлиники

Силовик не признал свою вину Фото: официальный сайт Кушвинского городского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замначальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Кушвинский» Максима Иванцова, сбившего насмерть 62-летнюю сотрудницу поликлиники Людмилу Боярских.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

ДТП произошло утром 18 ноября 2019 года. По данным следствия, Максим Иванцов ехал за рулем KIA Stinger со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением. Известно, что женщина при этом переходила дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги.

Максим Иванцов не признал свою вину. Уголовное дело будет рассматривать Кушвинский городской суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.