Торопился на работу: на Урале высокопоставленный силовик насмерть сбил сотрудницу поликлиники

В Кушве заместитель начальника местного отделения внутренних дел Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю сотрудницу поликлиники Людмилу Боярских. Авария произошла на перекрестке улиц Майданова-Красногвардейцев. По словам очевидцев, силовик был за рулем KIA Stinger.

- ДТП произошло с участием должностного лица ОВД Кушвы, — сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Подполковник полиции без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. От полученных травм женщина погибла на месте.

Фото: группа «ВКонтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ»

Очевидцы аварии отмечают, что удар был настолько сильным, что с женщины слетела обувь.

- Все произошло около 8 утра, - рассказывает «КП» местная жительница Евгения Романова. – Эта улица очень не удобная, так как пешеходный переход есть только в начале, и примерно в двух домах от первого пешеходного перехода, рядом с отделением пенсионного фонда.

Отмечается, что в момент аварии Иванцов был трезв.