Мокрый снег ожидается в пятницу и в субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, что в Свердловской области может не быть бабьего лета, а сейчас и вовсе обещают в регионе заморозки и мокрый снег. Согласно прогнозам, осадки ожидаются уже сегодня днем 10 сентября, а до -2 градусов столбики термометров опустятся в ночное время. Днем будет значительно теплее - воздух прогреется до +12 градусов. Но при этом местами в регионе будет бушевать сильный ветер от 15 до 20 метров в секунду.

В субботу, 11 сентября, также ожидается мокрый снег и сильный ветер. Столбики термометров ночью покажут от +5 до -2 градусов, днем от +7 до +12 градусов.

В воскресенье, 12 сентября, осадков синоптики не обещают, как и сильного ветра. Температура воздуха ночью составит от +5 до -2 градусов, днем от +8 до +13 градусов.