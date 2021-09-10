Под Рефтинским женщина, гулявшая по проезжей части, погибла под колесами машины

Женщины гуляли по проезжей части в темное время суток Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 1 километре трассы Ново-окунево - поселок Рефтинский 9 сентября около 20:30 две 47-летние женщины были сбиты водителем Kia Spectra. Одна из них получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии до приезда медиков. Вторая выжила и была госпитализирована в больницу Асбеста с переломами плеча и голени.

По данным ГИБДД, женщины находились на проезжей части «без цели перехода», то есть гуляли. Кроме того, у выжившей заметили характерные признаки опьянения.

- Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, если вы увидели на проезжей части человека, который находится без цели ее перехода, либо подвергает свою жизнь и здоровье опасности, позвоните по номеру вызова экстренных оперативных служб «112». К месту незамедлительно выйдет наряд ДПС, будут приняты меры по недопущению ДТП.

Напомним, еще одно смертельное ДТП с пешеходом произошло в Нижнем Тагиле. Там водитель насмерть сбил 81-летнюю бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте.

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