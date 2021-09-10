Женщина попала под машину, перебегая дорогу в неположенном месте Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле около 21:00 9 сентября, недалеко от перекрестка улиц Береговая - Ударная под машину попала 81-летняя женщина. Пенсионерка скончалась от полученных травм до приезда скорой.

- По предварительной информации установлено, что водитель автомобиля Kia Spectra, 21-летний мужчина, следуя со стороны Челюскинцев, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель мог не заметить пенсионерку, переходящую дорогу в неположенном месте в темное время суток, так как она была в темной одежде, и на ней не было световозвращающих элементов.

- Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершаются именно в темное время суток. Обеспечение видимости пешехода – это важный способ предотвращения ДТП, и об этом должен позаботиться сам пешеход. Для этого необходимо применять световозвращающие элементы, располагать их нужно на верхней одежде, рюкзаках, сумках, детских колясках, - отметили в ГИБДД.

По факту ДТП ведется следствие, во время которого будут проведены экспертизы, и будет принято мотивированное решение.

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