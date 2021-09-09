В мэрии Екатеринбурга рассказали, на каких маршрутах будут ездить 60 новых автобусов

Планируется, что они начнут ездить по улицам города уже в четвертом квартале 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, на каких маршрутах будут использоваться новые газовые автобусы, которые накануне прибыли в Екатеринбург. 60 машин попали в уральскую столицу в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

- Автобусы выйдут на обслуживание городских маршрутов № 24 «микрорайон Компрессорный – поселок Мичуринский (школа)», № 28 «Радиоколледж – Горбольница №7», № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ», - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что в новых автобусах уже установлены валидаторы. Планируется, что они начнут ездить по улицам города уже в четвертом квартале 2021 года. Ранее сообщалось, что на автобусы было выделено 799 миллионов 220 тысяч рублей без учета федерального финансирования.