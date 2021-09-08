Новые автобусы начнут ездить по улицам города уже в четвертом квартале 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург получил 60 новых газовых автобусов НефАЗ. Сегодня на Площади 1905 года их презентовали горожанам, главе города Алексею Орлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Они будут курсировать по маршрутам № 24, 28 и 61.

- Новая техника отвечает всем необходимым требованиям организации качественных пассажирских перевозок: автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, - рассказывали в администрации города.

Принимать новые автобусы для города приехали Алексей Орлов и Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в новых автобусах уже установлены валидаторы. Планируется, что они начнут ездить по улицам города уже в четвертом квартале 2021 года. Ранее сообщалось, что на автобусы было выделено 799 миллионов 220 тысяч рублей без учета федерального финансирования.

Напомним, прошлой осенью Екатеринбург получил 57 новых автобусов того же производителя. Они ездят на маршрутах №21, №25 и №50.