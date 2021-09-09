В Асбесте завершены поиски пропавшей 83-летней пенсионерки

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Асбесте полицейские нашли живой 83-летнюю пенсионерку, которая пропала 5 сентября. Пожилая женщина вышла из дома в неизвестном направлении, поэтому ее родственники забили тревогу и начали поиски с помощью отряда «ЛизаАлерт». Бабушка самостоятельно вышла к затопленному карьеру в районе коллективного сада «ЦРУ -1» 8 сентября, где ее заметили местные жители.

- На место обнаружения пропавшей бабушки незамедлительно выехали полицейские территориального ОВД. До приезда представителей МВД уставшую и замерзшую пенсионерку отпаивали горячим чаем, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Из-за своего преклонного возраста женщина не смогла внятно объяснить, как она попала в этот район в двух километрах от ее дома. К счастью, пенсионерка за время своего отсутствия не пострадала, и медицинская помощь ей не потребовалась. Полицейские уже отвезли бабушку к ближайшим родственникам.