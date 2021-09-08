Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Асбесте пропала 82-летняя пенсионерка. Поисками Веры Николаевны Зозуля занимаются добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Известно, что пенсионерка вышла из дома 5 сентября, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении. Добровольцы отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.

- Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения бабушка была одета в коричневую ветровку с капюшоном, штаны, белые кроссовки и зеленые платок.

Если вы знаете, где может находиться Вера Николаевна, сообщите любую информацию по номеру горячей линии 88007005452 или позвоните по телефону вызова экстренных служб «112».