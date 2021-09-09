В Екатеринбурге в Академическом районе прохожие нашли труп

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Академическом районе уральской столицы прохожие обнаружили труп человека во дворе жилого дома. Уточняется, что тело нашли недалеко от торгового центра «Академический». Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург»

- Это труп мужчины. Перед смертью он долго сидел на скамейке, потом уже упал на асфальт, к нему подошли люди, вызывали скорую. Бригаду он, видимо, так и не дождался, - делятся очевидцы происшествия.

В следственном комитете пока не комментируют случившееся. Напомним, накануне на улице Новосибирской жители многоэтажки нашли мумифицированный труп мужчины в подъезде. Специалисты из следственного комитета сообщили, что умершему было от 30 до 40 лет. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.