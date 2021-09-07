В Екатеринбурге в подъезде многоэтажки нашли мумифицированный труп

Именно в этом доме и нашли тело мужчины Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге на улице Новосибирской жители многоэтажки нашли разлагающийся труп мужчины в подъезде. Специалисты из следственного комитета сообщили, что умершему было от 30 до 40 лет. По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера.

- Личность умершего пока неизвестна. Устанавливаются как возможная причина смерти, так и иные обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что жуткую находку жильцы обнаружили утром 6 сентября.

С большой долей вероятности можно предположить, что скончавшийся из категории лиц без определенного места жительства и работы. Он и жил здесь, обустроив небольшую площадь для скромного бытия, - добавил полковник Горелых.