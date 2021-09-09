Дорожники ограничат движение на участке Тюменской трассы

На время работ на участке трассы будет введено реверсивное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники 10 сентября из-за работ на железнодорожном переезде ограничат движение на 48 километре Тюменской трассы. На время работ - с 11:00 до 17:00 здесь будет введено реверсивное движение.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Напомним, ранее в ФКУ «Уралуправтодор» предупредили о перекрытии до октября съезда с Екатеринбургской кольцевой автодороги на федеральную трассу М-5 «Урал».