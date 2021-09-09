Съезд с ЕКАД на трассу М-5 «Урал» перекроют до октября

Ремонтные работы будут вестись до 1 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Съезду с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на федеральную трассу М-5 «Урал» перекроют до октября. Об этом сообщает Уралуправтодор.
- На 192 километре начались работы по устройству съездов, примыкания на ЕКАД, - говорится в сообщении.
Движение транспорта по Челябинскому тракту будет организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»
Движение транспорта по Челябинскому тракту будет организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга. Работы будут вестись до 1 октября. На участке уже установили временные знаки.