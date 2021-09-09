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Общество9 сентября 2021 11:15

Съезд с ЕКАД на трассу М-5 «Урал» перекроют до октября

На участке уже установили временные знаки
Анастасия ШИПИЦИНА
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Ремонтные работы будут вестись до 1 октября

Ремонтные работы будут вестись до 1 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Съезду с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на федеральную трассу М-5 «Урал» перекроют до октября. Об этом сообщает Уралуправтодор.

- На 192 километре начались работы по устройству съездов, примыкания на ЕКАД, - говорится в сообщении.

Движение транспорта по Челябинскому тракту будет организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Движение транспорта по Челябинскому тракту будет организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Движение транспорта по Челябинскому тракту будет организовано по одной полосе в сторону Екатеринбурга. Работы будут вестись до 1 октября. На участке уже установили временные знаки.