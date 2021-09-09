В Tele2 узнали, какие треки слушали собеседники их абонентов этим летом

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Специалисты компании выяснили, какие музыкальные треки слушали люди, которые звонили клиентам Tele2 минувшим летом.

Вместо гудков на мобильном абоненты Tele2 устанавливали хиты российских и зарубежных исполнителей. Люди, которые звонили клиентам Tele2 летом 2021 года, вместо стандартных гудков во время вызова чаще всего слушали хит Slava Marlow «Ты горишь как огонь». Эта композиция занимала не только вершины различных чартов, но и возглавила рейтинг предпочтений клиентов Tele2. На втором месте совместная работа Max Barskih и Zivert − Bestseller. На третьем – композиция Flashbacks от румынской исполнительницы Inna. Также в ТОП-5 вошли Artik & Asti с танцевальным синглом «Истеричка» и Хабиб с хитом «Ягода малинка».

Также в Tele2 выяснили, какие еще треки искали клиенты на сайте услуги «Гудок». В лидерах поисковых запросов композиция британского певца Эда Ширана Bad Habits, хит российского видеоблогера и рэп-исполнителя Джарахова «Я в моменте», заглавный трек июньского альбома братьев Гаязовых «Пошла жара».

Пользователи Tele2 поддерживают и другие тренды. В минувшую пятницу, 3 сентября, трек Михаила Шуфутинского установили вместо гудков на 30% больше клиентов, чем годом ранее. Для пользователей «Гудка» доступны различные опции. Если клиент хочет с пользой провести время в ожидании ответа собеседника, то может подключить услугу «Польза вместо гудков» и узнать больше о правилах русского языка, изучать английскую грамматику. С услугой «Мелодия для себя» – слушать любимую музыку вместо гудков при исходящих вызовах.