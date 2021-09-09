Жителей Екатеринбурга ждут холодные выходные

10 сентября синоптики ожидают дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабье лето пока не спешит на Урал. Выходные с 11 по 12 сентября в Екатеринбурге будут холодными. Температура воздуха днем не будет превышать +12°C, сообщает центр «Фобос».

В четверг, 9 сентября, столбик термометра днем покажет +12 °C. Будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура ночью опустится до +10°C и останется такой же днем 10 сентября. Синоптики обещают облачность. Ночью отметка термометра упадет до +4°C.

В субботу, 11 сентября, воздух прогреется до +8°C, будет малооблачно. Ночью температура снова опуститься до +4°C. В воскресенье она поднимется до +12°C. В выходные синоптики не ожидают дождей.

Синоптики Уралгидрометцентра в свою очередь говорят, что 10 сентября будет облачно и дождь.

- В конце рабочей недели и предстоящие выходные дни территория Урала окажется под влиянием северо-западного циклона, который принесет порцию осадков, - объяснила главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Ранее Шепоренко заявила «КП Екатеринбург», что бабье лето свердловчанам пока ожидать не стоит. Большую часть сентября на Урале сохранятся низкие температуры и пасмурная погода.

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