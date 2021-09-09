Александр Бастрыкин заинтересовался взрывом газа в доме на Уралмаше

Взрыв газа в квартире девятиэтажки прогремел утром 8 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался взрывом газа, который прогремел 8 сентября в жилом доме на Индустрии, 57/2 на Уралмаше. В результате ЧП пострадал мужчина – владелец квартиры, где взорвался газ. С ожогами он в тяжелом состоянии госпитализирован в 40 горбольницу.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить об обстоятельствах травмирования жителя многоквартирного дома в Екатеринбурге в результате хлопка газовоздушной смеси, - рассказали в Следственном комитете России.

Напомним, следователи проводят проверку по факту взрыва газа в доме на Уралмаше, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

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