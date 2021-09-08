Сервис Avito отреагировал на продажу «Пушкинских» карт в Свердловской области

Такие объявления появились на сайте Авито.ру. Фото: скрин объявления

Сервис Avito прокомментировал продажу «Пушкинских» карт на территории Свердловской области. Напомним, предприимчивые уральцы стали выкладывать объявления о продаже виртуального «пластика» с тремя тысячами на счету, которые представляют собой депозит на культурные мероприятия. Их стоимость варьируется от 500 до 2400 рублей.

- Объявления о продаже Пушкинских карт блокируются «Авито» согласно правилам о запрещенных товарах и услугах. Эта банковская карта выдается бесплатно. Продажа банковских карт противоречит российскому законодательству, - сообщили в пресс-службе Avito.

Также в сервисе добавили, что, как только модераторам становится известно о неправомерном использовании платформы и публикации подобного рода объявлений, они тут же блокируют аналогичные публикации.

Напомним, владелец «Пушкинской карты» может приобрести билеты только на свое имя. Расплатиться этой карточкой можно по всей стране в государственных и частных музеях, театрах.