В Свердловской области начали продавать «Пушкинские карты» на Авито

Такие объявления появились на сайте Авито.ру. Фото: скрин объявления

Люди в возрасте от 14 до 22 лет получили возможность оплатить билеты в театры и музеи «Пушкинской» картой. На этой виртуальной карточке начислено 3000 рублей, которые представляют собой депозит на культурные мероприятия. Однако не все планируют использовать ее по назначению. В Свердловской области на сервисе «Авито» появились объявления по продаже «Пушкинских» карт. Цена такого пропуска в «мир искусства» начинается от 500 до 2400 рублей.

В Екатеринбурге за виртуальную карточку запрашивают цену 500 рублей. В описании сказано, что «это будет очень удобный вариант для пенсионеров сходить, развеяться и отдохнуть».

Продавец электронного сертификата из столицы Урала не ответил на звонок корреспондента.

Приобрести «Пушкинскую» карту по другому объявлению также не получилось. На странице продавца из Алапаевска указаны ненастоящие данные. В объявлении был указан продавец Кирилл. На указанный номер ответил человек с другим именем, который вообще не знает ничего о подобной карточке.

- Нет, такого не было. Можно узнать подробнее? Заявку не делал. Не знаю, может это кто-то прикалывается… Я такого не делал, - удивился Алексей.

В объявлении из Алапаевска была указана цена за сертификат: 2400 руб. После разговора с Алексеем, на «Авито» эта страница была заблокирована.

Владелец «Пушкинской карты» может приобрести билеты только на свое имя. Расплатиться этой карточкой можно по всей стране в государственных и частных музеях, театрах. Список заведений, которые можно посетить по карте опубликуют на порталах «PRO.Культура. РФ», а также в приложении «Госуслуги. Культура».