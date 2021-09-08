В Нижнем Тагиле с рельсов сошел новый низкопольный трамвай

Достаточно быстро движение транспорта удалось восстановить силами ремонтной бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле современный низкопольный трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел ранним утром 8 сентября на улице Ленина. Вынужденная остановка транспорта произошла возле музея «Горнозаводской Урал». Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил» со ссылкой на местное издание «Тагилсити».

- Трамвай застрял на плотине у Горсовета. Одна ось поехала в одну сторону, а вторая — в другую. Народ опаздывает, мерзнет и идет пешком. В тот момент на дороге образовалась пробка, - рассказали очевидцы происшествия.

Достаточно быстро движение транспорта удалось восстановить силами ремонтной бригады. Напомним, в конце августа на Площади Славы на ходу загорелся трамвай. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. До прибытия пожарных из него самостоятельно вышли 18 взрослых пассажиров и два ребенка.