В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай

Трамвай полностью выгорел Фото: группа ВКонтакте Типичный тагильчанин

В Нижнем Тагиле на Площади Славы на ходу загорелся трамвай. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. До прибытия пожарных из него самостоятельно вышли 18 взрослых пассажиров и два ребенка.

- В 09:05 поступило сообщение о возгорании трамвая. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут. На происшествие реагировали 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на 30 квадратных метров. Как рассказали в ведомстве, спасатели тушили огонь при помощи пенной атаки.

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