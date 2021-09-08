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Недвижимость8 сентября 2021 8:59

В Нижнем Тагиле отопление включат уже на следующей неделе

Постановление уже подписано мэром
Анастасия ШИПИЦИНА
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Для начала подачи тепла в течение пяти суток средняя температура не должна превышать +8 °С

Для начала подачи тепла в течение пяти суток средняя температура не должна превышать +8 °С

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область готовится начать отопительный сезон. В Нижнем Тагиле подать тепло в дома собираются 15 сентября.

Постановление о начале отопительного сезона уже подписано мэром, но еще не появилось в открытом доступе на сайте. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что для начала подачи тепла в течение пяти суток средняя температура не должна превышать +8 °С. В Екатеринбурге обсуждается дата начала сезона – 14 сентября.