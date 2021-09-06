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Недвижимость6 сентября 2021 12:12

В Екатеринбурге готовы начать отапливать дома со следующей недели

Энергетики ждут разрешения администрации
Анастасия ШИПИЦИНА
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Администрация при выборе даты запуска отопления будет руководствоваться среднесуточными температурами

Администрация при выборе даты запуска отопления будет руководствоваться среднесуточными температурами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики готовы включить отопление уже со следующей недели. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городской теплосетевой компании.

Там рассказали, что отопление включают, когда мэром подписано соответствующее положение.

- Мы уже обсуждаем с администрацией начало отопительного сезона. Но в любом случае ждем от них отмашки. Пока обсуждается 14 сентября, - заявили энергетики.

В Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что также они ждут окончания ремонтных работ. Энергетики подчеркнули, что администрация при выборе даты запуска отопления будет руководствоваться среднесуточными температурами. Для начала подачи тепла в течение пяти суток она должна быть +8 °С.