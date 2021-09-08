Во время пожара в доме в Екатеринбурге сгорели все вещи и картины семьи художников

Дом семьи художников полностью сгорел Фото: facebook.com/vitoulyche
Вчера ночью, 7 сентября, в Екатеринбурге произошел сильный пожар в доме в садовом товариществе на Московской. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание. Оказалось, что в этом доме жила семья художников - Виталий и Анна Черепановы. Когда здание вспыхнуло, они были загородом и в пожаре никто не пострадал. Однако огонь уничтожил все их вещи и картины.
- Сгорело абсолютно все! У нас остался комплект походной одежды, по одной паре старой обуви, два спальника, палатка, и два велосипеда. Документы, и жесткие диски. И больше ничего! Вся одежда электроника, - написал Виталий Черепанов на своей странице в Facebook.
Семья художников просит поддержать их. Это можно сделать в том числе купив их сохранившиеся работы которые есть в Москве на ярмарке BLAZAR и в галерее Ovcharenko и в Санкт-Петербурге в виртуальной галерее YABA.
Напомним, огонь, охвативший дом и баню, пожарным удалось ликвидировать почти спустя час после начала возгорания. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 150 квадратных метров.
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