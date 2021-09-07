Огонь тушили почти час Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В садовом товариществе «Лесной-2» на улице Московской сегодня ночью, 7 сентября, полностью сгорел частный дом. Огонь быстро перекинулся на деревянную баню и надворные постройки, и пламя уничтожило и их. По данным МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

- В 23:50 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава. В 00:14(мест) огонь локализован, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Открытое горение пожарным удалось ликвидировать почти спустя час после начала возгорания. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили к 02:15. О пострадавших не сообщается.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Смотреть видеосюжет Пожар в садовом товариществе Екатеринбурга 7 сентября 2021

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