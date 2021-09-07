Александр Бастрыкин заинтересовался стрельбой в Екатеринбурге, начавшейся после ссоры соседей

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного Комитета России заинтересовался ситуацией со стрельбой в Екатеринбурге, которая произошла после ссоры соседей. По предварительным данным, конфликт произошел в жилой многоэтажке по улице Седова. Один из мужчин, не совладав с эмоциями, схватился за оружие и выстрелил несколько раз.

- Доложить об обстоятельствах нападения, по данным СМИ, пьяного мужчины на семью с сыном-инвалидом в Свердловской области. Сообщалось, что в Екатеринбурге нетрезвый мужчина ворвался в квартиру к соседям и открыл стрельбу из ружья, - сообщает СУ СК России.

В ходе инцидента никто не пострадал. Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. При этом мужчина утверждает, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься. Известно, что сообщение в полицию поступило вечером 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».