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Общество7 сентября 2021 20:16

Александр Бастрыкин заинтересовался стрельбой в Екатеринбурге, начавшейся после ссоры соседей

В ходе конфликта никто не пострадал
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного Комитета России заинтересовался ситуацией со стрельбой в Екатеринбурге, которая произошла после ссоры соседей. По предварительным данным, конфликт произошел в жилой многоэтажке по улице Седова. Один из мужчин, не совладав с эмоциями, схватился за оружие и выстрелил несколько раз.

- Доложить об обстоятельствах нападения, по данным СМИ, пьяного мужчины на семью с сыном-инвалидом в Свердловской области. Сообщалось, что в Екатеринбурге нетрезвый мужчина ворвался в квартиру к соседям и открыл стрельбу из ружья, - сообщает СУ СК России.

В ходе инцидента никто не пострадал. Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. При этом мужчина утверждает, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься. Известно, что сообщение в полицию поступило вечером 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».