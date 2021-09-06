Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 19:17

В многоэтажке Екатеринбурга после ссоры соседей произошла стрельба

Во время конфликта никто не пострадал
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент со стрельбой, произошедшей в одном из подъездов жилого дома на улице Седова. По предварительной версии, между соседями произошел конфликт, после чего один из участников достал гладкоствольное ружье и сделал несколько выстрелов.

- В ходе инцидента никто не пострадал. Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. При этом мужчина утверждает, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что сообщение в полицию поступило вечером 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Стрелявшего отпустили под подписку о невыезде. Оружие у него изъяли.