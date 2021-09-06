В многоэтажке Екатеринбурга после ссоры соседей произошла стрельба

Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент со стрельбой, произошедшей в одном из подъездов жилого дома на улице Седова. По предварительной версии, между соседями произошел конфликт, после чего один из участников достал гладкоствольное ружье и сделал несколько выстрелов.

- В ходе инцидента никто не пострадал. Прибывший на место наряд полиции задержал стрелявшего. При этом мужчина утверждает, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что сообщение в полицию поступило вечером 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Стрелявшего отпустили под подписку о невыезде. Оружие у него изъяли.