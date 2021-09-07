В Нижнем Тагиле мост на Красноармейской закроют на ремонт с 10 сентября

На данный момент мост на этой улице имеет статус временного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мост, расположенный на улице Красноармейской, закроют на ремонт с 10 сентября. Планируется, что все работы пройдут в течение трех месяцев. На это время мост будет полностью закрыт для транспорта, для проезда автомобилей используют улицу Фрунзе. Об этом пишет местое издание ТагилСити.

- Мы работали над этим, чтобы наконец перевести в капитальный этот объект. Нам удалось найти такой вариант и деньги, - уточнили в пресс-службе Нижнего Тагила.

На данный момент мост на этой улице имеет статус временного. Общая стоимость его ремонта составит 4.8 миллиона рублей. Напомним, накануне стало известно, что открытие моста на Циолковского отложили на конец октября. Специалисты службы заказчика городского хозяйства считают, что на мосту есть и другие проблемы. Например, недостаточно людей и отсутствуют необходимые материалы.