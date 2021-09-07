Мошенники обманули свердловчанку и продали ей детскую шапку с надписью LOL вместо планшета

Посылка пришла женщине быстро. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Жительница Верхней Пышмы купила у мошенников планшет, а ей по почте пришла детская шапка с надписью LOL. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

- В конце августа этого года в поисках электронного гаджета потерпевшая обратилась к платформе продаж в одной из социальных сетей в интернете. Найдя интересующее предложение, она связалась с продавцом, - говорится в сообщении.

Продавец попросил 46-летнюю свердловчанку сразу оплатить покупку. Она доверилась и сделала это. Посылка пришла ей быстро. Однако вместо обещанного планшета там лежала розовая детская шапка. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

Женщина обратилась в полицию. Силовики проводят провеку по факту кибермошенничества.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге проводник почтово-багажного вагона забирал из посылок телефоны. Вместо гаджетов он клал тульские пряники, пачку сахара или риса.

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