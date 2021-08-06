В Екатеринбурге работник почты крал из посылок телефоны, меняя их на тульские пряники

Кражи совершались по пути из Москвы до Екатеринбурга Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге проводник почтово-багажного вагона забирал из посылок телефоны, а взамен клал туда тульские пряники, пачку сахара или риса. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

- В дороге, пока коллеги спали, злоумышленник выбирал посылки известной торговой площадки с указанием содержимого. Затем аккуратно вынимал дорогостоящие вложения и клал вместо них продукты, которые брал в рейс, - говорится в сообщении.

Полицейские рассказали, что в конце июня в дежурную часть на станции «Екатеринбург–Пассажирский» стали жаловаться граждане, что им приходят посылки с измененным содержимым.

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы установили, что кражи совершались по пути из Москвы до Екатеринбурга. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний проводник почтово-багажного вагона.

Полиция смогла раскрыть четыре кражи на сумму более 70 тысяч рублей. В отношении проводника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража».

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