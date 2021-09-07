В парке Маяковского построят новый мост через реку Исеть

На время работ на мосту, войти в парк Маяковского можно будет только со стороны главного входа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге реконструируют мост через реку Исеть, который ведет к парку Маяковского со стороны улицы Щорса. Разрешение на это выдали специалисты Управления государственной экспертизы Свердловской области.

- Старый двухпролетный мост над Исетью длиной 24 и шириной 2 метра, был в свое время сооружен для доступа граждан в ЦПКиО, как временное искусственное сооружение, без проекта и необходимых расчетов, - сообщает госэкспертиза.

На месте старого моста построят новый из сборно-монолитного железобетона. Ширина конструкции составит 4,5 метра, протяженностью - 230 метров. Фундаменты строения будут монолитными.

Кроме того, на мосту появится двухметровая велодорожка. Она будет отделена от пешеходной зоны полуметровой разделительной полосой и перильными ограждениями.

Новый мост сможет выдержать пешеходную нагрузку в 400 килограмм на квадратный метр. А контуры конструкции будут элегантными и ажурными. На мосту установят освещение и декоративную подсветку арочной и балочной частей.

При этом в будущем власти города хотят благоустроить всю линию набережной реки Исети в пределах Екатеринбурга.

Реконструкция старого моста займет 22 месяца с начала работ. На это время проход по конструкции будет закрыт. Войти в парк Маяковского можно будет со стороны главного входа.

В ЦПКиО 6 сентября уже закрыли на ремонт проход от входа со стороны Щорса до площади Мотоциклистов, по дороге, которая идет параллельно ограждению. За месяц здесь планируют сделать качественное покрытие тропы, восстановить бордюры, усилить освещение и поставить урны и скамейки.

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