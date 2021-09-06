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Общество6 сентября 2021 13:11

В парке Маяковского на реконструкцию закрыли проход со стороны Щорса

На тропе уложат новое покрытие, восстановят бордюры и поставят скамейки
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Проход закрыли, чтобы благоустроить

Проход закрыли, чтобы благоустроить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского сегодня, 6 сентября, закрыли на ремонт проход от входа со стороны Щорса до площади Мотоциклистов, по дороге, которая идет параллельно ограждению. За месяц здесь планируют сделать качественное покрытие тропы, которое не будет размывать в межсезонье, восстановить бордюры, усилить освещение и поставить урны и скамейки.

- Многие проходят здесь по пути домой или на работу, пересекая парк. Обойти этот участок можно по аллее Кирова, - отметили в группе ВКонтакте парка.

Сотрудники ЦПКиО приносят горожанам извинения за неудобства и обещают, что проход станет красивым. Сам вход с улицы Щорса открыт - им можно пользоваться без ограничений.

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