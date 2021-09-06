На Урале сообщение о забастовке в Мариинском прииске распространил уволенный сотрудник

Как оказалось, в 15:00 все шахтеры поднялись на поверхность после завершения трудовой смены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Мариинского прииска прокомментировала сообщения о забастовке, которые не соответствовали действительности. Как оказалось, в 15:00 все шахтеры поднялись на поверхность после завершения трудовой смены. Уже установлен мужчина, который распространил ложную информацию.

- Это бывший сотрудник прииска, который ранее был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. В настоящий момент он баллотируется в депутаты и пытается привлечь к себе внимание, - сообщили в пресс-службе Мариинского прииска.

В руководстве заявляют, что по состоянию на сентябрь 2021 года средняя заработная плата шахтера шестого разряда на Мариинском прииске составляет 66 717 рублей, а все выплаты на предприятии осуществляются своевременно. Напомним, накануне на прииске добыли два коллекционных изумруда-близнеца, вес которых после очистки составил более 600 граммов. Известно, что ценную находку обнаружили накануне дня шахтера в конце августа.