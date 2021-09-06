На Мариинском прииске опровергли информацию о забастовке шахтеров

Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Мариинского прииска опровергли информацию о забастовке шахтеров. Официальный представитель Ольга Фефелова заявила, что сообщения ряда СМИ о группе шахтеров, которым не выплатили премии, является недостоверной информацией. При этом год назад на предприятии ограничивали подачу электричества из-за долгов.

- Все выплаты производятся вовремя. Средняя зарплата шахтера составляет 70 тысяч рублей. На предприятии трудятся и те, кто сменил профессию. Сейчас Шахта работает в стандартном режиме. Мы готовы организовать пресс-тур для журналистов, чтобы представители СМИ смогли убедиться в этом и лично пообщаться с шахтерами, - пояснила «КП-Екатеринбург» Ольга Фефелова.

Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.

К слову, в июле этого года Мариинский прииск выставил на аукцион уникальные изумруды и александриты на 2 миллиона долларов. А в 2019 году там нашли изумруд-гигант, вес которого превышал 1,6 килограмма.