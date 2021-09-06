Под Нижним Тагилом водитель иномарки вылетел в кювет, пытаясь избежать аварии

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

На трассе под Нижним Тагилом водитель Volkswagen Polo вылетел в кювет, пытаясь уйти от столкновения с Lada Priora. Авария произошла на участке между Антоновском и Черноисточинском. Известно, что отечественная легковушка перегородила проезд во время выезда на встречную полосу, после чего владелец иномарки потерял управление и съехал с дороги. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил».

- В поло находилась наша семья (отец, мать и ребенок инвалид). Все живы! Но! Очень нужно найти Приору, установить ее номера. Может, кто-то с видеорегистраторами ехал, пожалуйста, пересмотрите свои записи, - пишет подписчица сообщества.

Виновник аварии сразу после инцидента покинул место происшествия. Напомним, накануне стало известно о страшной аварии, в которой один человек погиб и четверо пострадало. ДТП произошло из-за того, что один из водителей не пропустил другого при повороте.