Смертельная авария произошла рано утром Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

На 2 километре трассы «Северный подъезд к Нижнему Тагилу» сегодня утром, 6 сентября, произошло жесткое ДТП, в котором один человек погиб и четверо пострадало. Страшная авария произошла из-за того, что один из водителей не пропустил другого при повороте.

- Около семи часов утра водитель автомобиля ВАЗ-212140 67-летний мужчина, следуя по автодороге «Северный подъезд к городу Нижний Тагил» со стороны улицы Краснознаменной в сторону поселка Евстюниха при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-2110 под управлением 46-летнего мужчины, который ехал в прямом направлении, и допустил столкновение с транспортным средством, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

После столкновения автомобили разбросало по разные стороны дороги. Больше всего досталось «ВАЗ-2110», салон которого буквально разорван. В аварии погиб 34-летний пассажир «десятки». Ее водитель и еще два человека, которые находились в момент ДТП на пассажирских сидениях, с различными травмами доставлены в больницу. Также в медучреждение попал водитель второго отечественного автомобиля.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группой МУ МВД России «Нижнетагильское» осмотрели место происшествия, пострадавшие автомобили и опросили очевидцев. Причину ДТП выяснят во время расследования.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

По данным госавтоинпекторов, в Ниве на водительском сидении в момент аварии находился мужчина, который ездит за рулем 45 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. За рулем «десятки» был мужчина со стажем 12 лет, к административной ответственности за нарушение правил привлекался один раз.

- Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - обратились к свердловчанам в ГИБДД. - На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

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