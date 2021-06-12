Ехали из отпуска: появились подробности жуткого ДТП на севере Свердловской области

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Появились подробности страшной аварии на севере Свердловской области. ДТП произошло в районе 136 километра трассы Ивдель – Югра на пересечении среднего Урала и Ханты-Мансийского автономного округа. В столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Предполагаемым виновником называют водителя Nissan, который мог выехать на полосу встречного движения.

Личности погибших уже установлены. Все они находились в салоне японской иномарки, они получили травмы, которые не были совместимы с жизнью, и скончались еще до прибытия медиков.

- В списке погибших 59-летний мужчина, 55-летняя женщина, а также их дети 12 и 9 лет. Чудом выжила еще одна пассажирка Nissan: 15-летняя девочка. Она находится в тяжелом состоянии, у нее перелом бедер и костей таза, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Всех пострадавших перевезли в центральную больницу Югорска Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам полковника Горелых, также ранения получили 37-летний водитель Geely, у него диагностировали множественные переломы, серьезно пострадала 10-летняя девочка, 12-летняя пассажирка иномарки отделалась легкими повреждениями. У пятой пострадавшей, 50-летней женщины, врачи диагностировали перелом предплечья и рваные раны кисти.

Всех пострадавших перевезли в центральную больницу Югорска. Примечательно, что пострадавшие прилетели в Екатеринбург из отпуска в Абхазии, они возвращались домой, а вот погибшие, напротив, отправлялись отдыхать.

По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.