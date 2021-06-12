На севере Свердловской области четыре человека погибли в столкновении двух легковушек

Часть пострадавших получили медицинскую помощь прямо на месте происшествия Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

12 июня на севере Свердловской области в столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, еще пятеро получили различные травмы. Известно, что страшная авария произошла на 136-м километре автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск возле поселка Атымья.

- По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы. Часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сообщение об аварии поступило в 11:25 по местному времени из города Советский, который находится ХМАО. Изначально сообщалось, что в столкновении Nissan и Geely есть пострадавшие, про погибших информации не поступало. Однако прибывшие на место полицейские сообщили, что ДТП намного серьезнее.

- Оба транспортных средства имеют номера 86 региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД. По итогам начавшейся проверки полиция Ивделя примет обоснованное процессуальное решение, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Часть пострадавших получили медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Губернатор Евгений Куйвашев поручил всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать любую помощь всем участникам аварии.

На месте трагедии работает следственно – оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Михаила Животникова и нарядов ГИБДД,

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