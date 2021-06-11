На Урале пьяный водитель влетел во встречную машину и погубил двух пенсионеров

71-летний водитель «Джили» скончался на месте аварии, его 74-летняя пассажирка - в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 4 километре автодороги «Николо Павловское-Петрокаменское-Алапаевск» накануне, 10 июня, пьяный водитель влетел во встречную машину и погубил двух пенсионеров.

- Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», следуя по автодороге «Николо Павловское-Петрокаменское-Алапаевск» со стороны с. Новоасбест в сторону с. Николо Павловское допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем «Джили» следующим во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

71-летний водитель «Джили» скончался на месте аварии, его 74-летняя пассажирка - в центральной городской больнице Нижнего Тагила.

По данным ГИБДД автомобилем «Фольксваген» управлял 32-летний мужчина, со стажем управления транспортным 6 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2021 году не привлекался. Результат медосвидетельствования водителя на опьянение показал 2,036 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчину доставили в МУ МВД России «Нижнетагильское» для дальнейшего разбирательства.